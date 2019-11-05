Öldürülen oğlunun duruşmasına gelen baba kalp krizinden öldü

Cinayet 09 Nisan 2013 tarihinde Çorum-İskilip yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. 2 çocuk babası Necip Yiğit, hayvanlarını satmak için geldiği husumetlileri tarafından tabanca ile öldürüldü. Çorum 2'inci ağır ceza mahkemesinde görülen davaya müşteki olarak katılmak üzere sabah saatlerinde Çorum adliye sarayına gelen Ahmet Yiğit (65), duruşmanın yapılacağı 2. kata çıktı. Koridorda aniden fenalaştı. İhbar üzerine adliyeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yiğit’e 30 dakika uzun süre kalp masajı yaptı.

Elektroşok cihazıyla da müdahale edilen yiğit, daha sonra adliye çalışanlarının da yardımıyla sedyeyle ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yiğit hastanede de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yiğit'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

(Yusuf ÇINAR)