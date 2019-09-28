Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen Çorumlu araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması için sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları örgütü ile vatandaş Ankara Adliyesi’ne geldi.

Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı. Tasarlayarak canavarca hisle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Hasan İsmail Hikmet'in dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat 15 dakika ara verildi.

Sanığın ifadesi sırasında Ceren Damar Şenel için ‘sevdiğim kadın’ ifadesini kullanması salonda bulunanların tepkisini çekti. Eşi Levent Şenel tepkiler üzerine, ‘ifadesini versin, ben gereken cevabı vereceğim’ dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan İsmail Hikmet’in tututukluluk halinin devamına karar verdi ve ikinci duruşmayı 29 Kasım 2019 saat 10.00’a erteledi.

(İHA)