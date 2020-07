“Ölçülü bayram yemeği ruha da, bedene de yarar”

KURBAN BAYRAMINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Buşra Sarı, yaklaşmakta olan Kurban Bayramında beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

Dyt. Buşra SARI şunları söyledi:

Bayramlar bütün aile bireylerini bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda birbirinden lezzetli geleneksel yemekler eşliğinde hasret giderdiğimiz, kocaman sofralar etrafında toplandığımız özel günlerdir. Bu lezzetli yemekler doğru şekilde tüketildiği zaman sadece ruhunuza değil bedeninize de iyi gelecek. Peki doğru şekilde ve miktarda tüketemezseniz ne olur? Özellikle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları bu dönemde risk altındadırlar. Sağlıklı bireyler bile dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilirler.

Bayramda sağlıklı beslenerek, bu güzel günleri çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. İşte bayramda sağlıklı beslenmenin sırları:

Kahvaltı önemli! Kurban Bayramı’nda genellikle kavurmalı kahvaltılar öne çıkar. Oysa etin kesildikten sonra hemen tüketilmesi doğru değildir. Ölüm katılığı nedeniyle et bu esnada yeterince lezzetli ve yumuşak olmaz, pişme süresini uzatır. Sindirim ile ilgili problemlere neden olabilir. Bu nedenle etler en az 24 saat bekletilmeli, daha sonra tüketilmelidir. O yüzden et tüketimini diğer günlere bırakıp, ilk gün yumurta, peynir, söğüş sebzeler, taze yeşillikler, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle sağlıklı bir kahvaltı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Diğer günlerde ise eğer et tüketecekseniz yanında aynı besin grubundan olan peynir ve yumurtayı tüketmemeniz gerekmektedir. Yine söğüş sebzeler ve tam tahıllı ekmekle beraber etinizi tüketebilirsiniz.

Ara öğünleri atlamayın! Bayram sabahları yapılan büyük kahvaltılar, öğle ve akşam öğünlerinde tüketilen ağır yemekler ara öğünleri atlamanıza neden olabilir. Ara öğün yapmak metabolizma hızının düşmesine ve bir sonraki öğünde fazla miktarda yemek tüketmenize, bunun sonucunda tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık problemlerinin oluşmasına engel olur. Çantanızda kuru meyveler taşıyabilir, gün içerisinde tatlı tükettiyseniz süt veya sütlü kahveyle ara öğün yapabilir bu sayede kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz.

Kafein tüketimine dikkat! Bayram geleneklerinden bir tanesi de gittiğimiz her yerde ikram edilen çay ve kahvelerdir. Bu nedenle gün içerisinde farkında olmadan, olması gerekenden fazla miktarda çay, kahve tüketiriz dolayısıyla vücudumuza fazla miktarda kafein almış oluruz. Fazla kafein alımı ritim bozukluğu, çarpıntı gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Bunun yanında fazla kafein alımı vücutta demir emilimini de bozabilir. Bu yüzden özellikle demir eksikliği anemisi olan kişilerin kafein alımına dikkat etmeleri gerekmektedir. Son çalışmalar günlük kafein alımını maksimum 400 mg olarak göstermektedir. 1 fincan Türk kahvesi 60 mg, 1 büyük fincan çay da yaklaşık olarak 70 mg kafein içermektedir.

Pişirme şekli önemli! Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içermektedir. C vitamini içermediği için sebze, salata gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini de artırması nedeniyle daha yararlı olacaktır. Etin dokuları arasında göremediğimiz yağlar vardır, bu yüzden bütün görünür yağlar temizlenmelidir. Pişirirken içerisine kuyruk yağı, iç yağ eklemek gibi sıklıkla yapılan hatalardan başta kalp hastaları olmak üzere herkes kaçınmalı, etler hiçbir ekstra yağ eklenmeden kendi suyunda kısık ateşte kavurma, haşlama veya ızgara yöntemlerinden birisiyle pişirilmelidir. Sakatatlar kolesterol ve doymuş yağ yönünden oldukça zengindirler. Bu nedenle tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir. Özellikle kolesterol ve kalp hastalarının tüketmemeleri daha iyi olacaktır.

Öğün saatine ve içeriğine dikkat! Sağlıklı bir öğünde bütün besin gruplarından yeterli miktarlarda bulunması gerekmektedir. Ancak, Kurban Bayramı’nda et tüketimi maalesef diğer besin gruplarının biraz önüne geçmektedir. Et sindirimi oldukça zor bir besindir, fazla miktarda tüketmek sindirim güçlüğü, mide ağrısı, kabızlık gibi problemlere neden olabilir. O yüzden et tüketimini öğle öğününde yapıp akşam öğününü biraz daha hafif geçirmek sizin için daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Ayrıca, etin yanında sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olacak yüksek lif içeriğine sahip sebze, tam tahıllı ekmek, probiyotik yoğurt gibi besinleri tercih etmeniz hem besin çeşitliliğini sağlayacak hem de bu problemlerle karşılaşmamak için yardımcınız olacaktır.

Ah bu tatlılar! Bayramlarda karşılaştığımız bir diğer önemli sorun ise fazla miktarda tatlı tüketimidir. Yüksek miktarda yağ ve şeker içeren hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmeniz daha doğru bir seçim olacaktır.

Su içmeyi ihmal etmeyin! Ev ziyaretlerinin, koyu sohbetlerin en yakın dostu köpüklü türk kahveleri ve koyu çaylara dikkat etmeli, bunlara aldanıp su tüketimini ihmal etmemelisiniz. Fazla miktarda çay ve kahve tüketimi idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücuttan fazlaca su kaybedilmesine neden olabilir. Günlük 2-3 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.