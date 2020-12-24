Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 76 kuruş ila 1,5 lira, hacim ölçekleri için 1,3 lira ila 51,7 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 2,5 lira ila 97,1 lira olarak uygulanacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 768,7 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 44,6 lira ile 1702,1 lira aralığında uygulanacak, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 335,8 lira ile 559,7 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri (aks kantarları) için söz konusu ücret 376,3 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 24 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 16,9 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletleri için söz konusu rakam 13,1 lira ile 19,7 lira arasında uygulanacak.

Muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 13,1 lira ile 106,6 lira, su sayaçları için anma debisine göre 2,5 lira ile 14,5 lira, elektrik sayaçları için ise 7,4 lira ile 57,6 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 89,6 liraya, naklimetreler de 27,4 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 75,3 lira ile 200,8 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene ücreti 102,5 olacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 1158,4 lira, saha harici muayene için 661,9 lira alınacak.