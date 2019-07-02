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“Okullarda satılan ambalajlı ürünlerde okul logosu olacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanımına ilişkin TESK’e bağlı esnaf ve sanatkârları illerde bulunan Birlik ve Odalar aracılığı ile genelge ile bilgilendirdiklerini belirterek, “MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılmasına ilişkin hususlar, teşkilatımızca esnaf ve sanatkarlara bağlı odalara genelge ile duyuruldu” dedi.

“Okullarda satılan ambalajlı ürünlerde okul logosu olacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanımına ilişkin TESK’e bağlı esnaf ve sanatkârları illerde bulunan Birlik ve Odalar aracılığı ile genelge ile bilgilendirdiklerini belirterek, “MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılmasına ilişkin hususlar, teşkilatımızca esnaf ve sanatkarlara bağlı odalara genelge ile duyuruldu” dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 01:09
“Okullarda satılan ambalajlı ürünlerde okul logosu olacak”

“OKUL GIDA LOGOSU YEMEKHANELERİ KAPSAMIYOR”

Okul gıdası logosunun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmadan kullanılacağına dikkati çeken Palandöken, “Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri, ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ hükümlerine uymakla yükümlüdür. Gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır. Gıda işletmelerinde satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmayacaktır. Yeni düzenlemede yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmeyecektir. Okul gıdası logosu, MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamamaktadır” diye konuştu.

“OKUL GIDASI LOGOSU İLE İLGİLİ DENETİMLERİ MEB YAPACAK”

Yeni düzenlemenin 16 Eylül’de uygulanmaya başlayacağını kaydeden Palandöken, “Söz konusu işletmelerde satışa sunulan bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olup Tarım ve Orman Bakanlığı ile MEB’e bildirilecektir. Okul gıdası kriterleri, MEB vasıtası ile MEB’e bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecektir. Gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimler MEB tarafından yapılacaktır. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında MEB tarafından Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken
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