Okullarda PCR testi dönemi

Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot ili belirledi. Buna göre pilot olarak belirlenen iller Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak oldu.

Rastgele seçilen okullarda öğrencilere uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi. Uygulamanın yakın zamanda 81 ile yayılması bekleniyor.

Uygulama süresince öğrencilerden yalnızca boğazdan sürüntü alınacak. Yetişkinlerdeki gibi burun ve boğazdan sürüntü alınacak. Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

