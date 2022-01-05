“Okullarda kapanma olmayacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda, “Omicron nedeniyle okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar alacağımız bir durum yok” diye konuştu.

Omicron varyantı etkisiyle artan vakalar sonrası "Okullar kapanacak mı?" sorusu akıllara geldi.

Merak edilen konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim açıklaması yaptı. Bakan Özer, "Omicron nedeniyle okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar alacağımız bir durum yok." dedi.

(Haber Merkezi)

