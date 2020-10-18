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Okullarda Jandarma tanıtımı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çeşmeören Ortaokulu ve Büğdüz İlkokulu öğrencilerine “Jandarma Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Broşür” dağıtılarak Jandarma’nın tanıtımı yapıldı.

Güncel 18.10.2020, 18:04
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Okullarda Jandarma tanıtımı

Ayrıca içinde bulunduğumuz kontrollü hayat dönemi ile ilgili olarak pandemi tedbirlerine uyulması hususunda da gerekli uyarılarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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