Okullarda fidan dikim seferberliği

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, merkeze bağlı Kınık Köyü’nde fidan dikme etkinliğine katıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Hatay ve ilçeleri bayta olmak üzere yurdun diğer bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ülkemizi yasa boğduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Vicdan yoksunu kalplere inat yok edilen ağaçlarımızın yerine bugün binlerce fidan okullarımızda ve yurdumuzun dört bir yanında toprakla buluşacak. Geleceğe nefes olacağız. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri başta olmak üzere Çorum’da ders başı yapılan tüm okullarda tüm gün fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilerek yüzlerce fidan toprakla buluşturulmuş oldu.

(Haber Merkezi)