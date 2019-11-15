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Okullarda “ara tatil” başladı

Okullarda bu yıl ilk kez düzenlenen “ara tatil” düzenlemesi başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yıl ilk defa yapılacak olan ara tatil de başladı.

Okullarda “ara tatil” başladı

Okullarda bu yıl ilk kez düzenlenen “ara tatil” düzenlemesi başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yıl ilk defa yapılacak olan ara tatil de başladı.

15 Kasım 2019 Cuma 20:30
Okullarda “ara tatil” başladı

Yeni uygulanan düzenlemede okullar 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatile girdi ve okullarda 25 Kasım’da yeniden dersbaşı yapılacak. Öğrenciler 1.dönem ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde yapacak.

Yeni uygulanan düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim- öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Öğrenciler, sömestr olarak bilinen yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ve hafta sonu tatilleri ile birlikte toplam 16 gün yapabilecek. İkinci yarıyıla öğrenciler 3 Şubat 2020’de ders başı yapacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında tekrar ikinci ara tatil hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün olacak. Eğitim dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

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