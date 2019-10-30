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Okullara taşıma hizmeti verenlere eğitim

İl merkezinde öğrenci taşıma hizmeti yapan okul servis aracı sürücüleri, rehber personel, yüklenici firma yetkilileri ve eğitim kurumlarında öğrenci taşıma hizmetinden sorumlu idarecilere bilgilendirme semineri verildi.

Okullara taşıma hizmeti verenlere eğitim

İl merkezinde öğrenci taşıma hizmeti yapan okul servis aracı sürücüleri, rehber personel, yüklenici firma yetkilileri ve eğitim kurumlarında öğrenci taşıma hizmetinden sorumlu idarecilere bilgilendirme semineri verildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:33
Okullara taşıma hizmeti verenlere eğitim

Taşımalı eğitim, yemek ve özel öğrenci servis hizmetleri kapsamında düzenlenen seminer, 19 Mayıs İlkokulu Konferans Salonu’nda iki oturum halinde gerçekleştirildi. Seminerde İl Milli Eğitim Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu “Taşımalı Eğitim Uygulaması”, İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Tahir Demir “Etkili İletişim Yöntemleri ve Rehberlik Hizmetleri”, İl Milli Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Osman Ahlatcık “İş Güvenliği ve Sağlığı”, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Rehber öğretmeni İlker Esenkaya “Hijyen”, İl Jandarma Trafik Kısım Komutanlığından Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenol Sevinç de “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” konularında birer sunum yaptı.(Haber Merkezi)

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