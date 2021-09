“Okullara ek bütçe tahsis edilmeli”

İkili eğitime geçildiğinde kış aylarında sabah 08.00’de güneş doğarken öğrencilerin 07.30’da derse gireceğini, akşam hava 17.00’de kararırken öğrencilerin 19.30’da dersten çıkacağını kaydeden Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Beşinci ve altıncı sınıflar öğlenci olduğunda, velileri akşam karardığı için onları almaya gelecek ve okul önünde veli yığılması yaşanacak.

İkili eğitime geçildiğinde teneffüsler 5 dakikaya inecektir. Pandemi koşullarında, öğrenciler lavabo ve yiyecek içecek ihtiyacını nasıl karşılayacak? Dersten çıkınca üç dakika sonra zil çalacak ve sınıfına dönmek zorunda kalacak. İki dakika sonra derse öğretmen girecektir.

İkili eğitime geçildiğinde sınıflarda öğrenci ikiye bölünmeyecek. 30 kişilik sınıfta yine 30 kişi olacak. Sınıfta öğrenciler kalabalık olarak eğitime devam edecekler ise o zaman bu bölünmeden nasıl bir fayda sağlanacak?

Tekli eğitimde 15 dakikalık teneffüste 1000 öğrenci lavaboları aralıklarla kullanırken, İkili eğitime geçildiğinde 5 dakikalık teneffüste 500 öğrenci aynı anda lavabolara yüklenecek ve daha büyük kargaşa yaşanacak.

İkili eğitime geçildiğinde dikey dağılımla ders dağıtılan bir öğretmen hem 5. sınıf hem de 7. sınıfta dersi varsa sabahtan akşama kadar okula bağlı kalacak.

Eğitim öğretim yılının başında bütün öğretmenler çocuklarının bakıcılarını, çocuklarının okul planlamalarını tam gün eğitime göre yapmışken aniden alınacak bir kararla ikili eğitime geçmek birçok öğretmenin hayatını altüst edecek.

Okulların sorunu, öğrencilerin sayısal fazlalığından ziyade hijyendir. Her okulda en fazla iki hizmetli varken temizliğe önem verilmesi gerekirken İŞKUR görevlendirmeleri Ekim ayından önce olması mümkün görünmemektedir.

Geçtiğimiz yıl 450 İŞKUR görevlendirmesi olan Çorum’da bu yıl sayının 154’e düşürülmesi asıl ilgilenilmesi ve çözülmesi gereken sorundur.

154 İŞKUR hizmetlisinin 54 tanesi ilçelere verilecekmiş. 100 tanesi Çorum merkezdeki okullara dağıtılacakmış. 140 tane okulun olduğu il merkezinde 100 hizmetli hangi okulun yarasına merhem olacaktır?

İkili eğitime geçmek okullarda ortak alanları kullananların sayısını yarı yarıya azaltacak denilmektedir. Her öğrenci kendi sınıfında ve kendi koridorunda derse girecek ise koridorlarda nasıl bir azalma yaşanacaktır? 5. sınıflar kendi koridorundaki sınıftan alınıp başka bir yere verilemez ki. O zaman aynı sırayı sabah bir öğrenci, öğleden sonra bir başka öğrenci kullanır ki pandemi koşullarında bu çok büyük bir risktir.

İkili eğitime geçirilmesi planlanan okullarımız bina ve bahçe olarak son derece büyük okullardır. Birçoğunda iki hatta üç farklı merdiven ve her katta yeterince koridor ve lavabo bulunmaktadır.” (Haber Merkezi)