Okullar ilaçlanıyor

Çorum Belediyesi tarafından camiler, toplu ulaşım araçları, çocuk parklarının ardından kent merkezindeki eğitim kurumlarını dezenfekte etmeye başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, korona virüsü ile alakalı tedbirler almak adına Çorum Belediyesi’nin ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Toplu taşıma araçları, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çöplü, Milli Eğitim ile yaptıkları ortak çalışma ile eğitim kurumlarını ilaçladıklarını açıkladı.

Çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için çalışmaların süreceğini vurgulayan Çöplü, “Amacımız dezenfektasyonun artırılması. Dezenfektasyon konusunda ekiplerimizle ilk önce ilköğretim okullarında daha sonra ile ortaokullarda çalışma yapacak. Çorum’daki bütün okullarda da dezefenkte yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Bu kapsamda Albayrak İlkokulu’ndan başlayan çalışmalarda TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, Yumurta İlkokulu, Atatürk İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Mukadder Akaydın İlkokulu, Mevlana İlkokulu, Toprak Sanayi Ortaokulu, Bahçelievler İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Başöğretmen Atatürk İlkokulu’nda çalışmalar tamamlandı.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da il genelinde 78 okul (839 derslik), 13 pansiyon ve 5 kurumun hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanları ile temizlendiğini bildirdi.

(İHA)