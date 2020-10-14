Okul servis araçları denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, denetim faaliyetleri yoluyla yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla yürütülen denetimde, servis araçları ve sürücülerin standartlara uygunluğu incelendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla başlatılan denetimlerin 5 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, 2019-2020 yıllarında 2 bin 420 servis aracının denetlendiği, 96 servis aracıyla ilgili cezai işlem tutanağı düzenlendiği, bu yıl ise 2 bin 260 servis aracının denetlenmesinin planlandığı bildirildi.