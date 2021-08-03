Okul Müdürü kalbine yenildi

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinin Kazıklı Ortaokulu Müdürü Çorumlu Ali Çelik aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Merhumun cenazesi Didim Akköy'de toprağa verildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun sosyal medyadan “acı kaybımız” başlığıyla yayınladığı taziye mesajında “İlçemiz Kazılı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü mesai arkadaşım merhum Ali Çelik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)

