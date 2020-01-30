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Okul güvenliğini konuştular

Yarıyıl tatilinin sonuna yaklaşılırken, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında okul güvenliğiyle ilgili bir toplantı düzenlendi.

Okul güvenliğini konuştular

Yarıyıl tatilinin sonuna yaklaşılırken, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında okul güvenliğiyle ilgili bir toplantı düzenlendi.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:55
Okul güvenliğini konuştular

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Okul Güvenliği Toplantısı’na Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ilçe kaymakamları, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Eğitim okul içi ve dışıyla bir bütündür. Öğrencilerimiz devlete emanettir. Onların sağlığına, huzuruna, güvenliğine dikkat edelim. Huzurlu okul huzurlu mahalleyi, huzurlu mahalle huzurlu şehri oluştur. Devleti temsil etmek milletin gönlünü almakla olur. Bizler milletin hizmetkârıyız” dedi.

Vali Çiftçi’nin konuşmasından sona Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmaların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde ise gelen sorular cevaplandırılarak gerekli açıklamalar yapıldı. Ayrıca alınacak tedbirler konuşuldu.

(Haber Merkezi)

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