Oktay Eker virüs kurbanı

Çorum’un Mecitözü ilçesi doğumlu olan ve İstanbul’da ikamet eden eğitimci Oktay Eker, bir süre önce yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı.

Mecitözü ilçesi eşrafından merhum Berber Hasan Eker’in oğlu, Ayşegül Narin Eker’in eşi, Duhan ve Elif Eker’in babaları 55 yaşındaki Oktay Eker, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek vefat etti.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

