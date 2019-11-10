OKE’ye Çevre Dostu Biyokütle Enerji ödülü

Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle ICCI 2019 Biyokütle ve Atık kategorisinde ‘Enerji Oscar’ı kazanan Oltan ve Köleoğlu Enerji, yaptığı başarılı çalışmalarla bir ödüle daha layık görüldü. OKE bu kez de, Ankara’da düzenlenen ve ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden belediyeler ile firmaların katıldığı 6. Su ve Çevre Konferansı ödüllerinde Çevre Dostu Biyokütle Enerji Yönetimi Ödülü’nü aldı. Ödülü OKE Yatırım Koordinatörü Anıl Badem aldı.

Firmalarını ödüle layık görenlere teşekkür eden Anıl Badem, enerjinin en değerli ve gerekli kaynaklardan biri haline geldiğini günümüzde, Türkiye’nin imkanlarını kullanarak ihtiyacı gidermenin çabası içinde olduklarını ve bu bilinçle çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

OKE Yatırım Koordinatörü Anıl Badem’e ödülünü Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu verdi.

(İHA)