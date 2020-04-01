OKA’dan, koronavirüsü projelerine 6 milyon hibe

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart'ta görülmesinin ardından salgınla mücadelede sağlık ve ekonomi alanlarında gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Ekonomik tedbirler kapsamında, salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek verilmesinin kararlaştırdığını aktaran Çiftçi, kar amacı güden veya gütmeyen kurum ve kuruluşların bu kapsamda hazırlanacak projelerini 4 Mayıs'a kadar OKA'ya sunabileceklerini bildirdi.

Çiftçi, toplam bütçesi 6 milyon lira olan programa başvuruların https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresindeki web sitesi üzerinden yapılabileceğini kaydetti.