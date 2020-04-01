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OKA’dan, koronavirüsü projelerine 6 milyon hibe

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı başlatılan "COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

OKA’dan, koronavirüsü projelerine 6 milyon hibe

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı başlatılan "COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:20
OKA’dan, koronavirüsü projelerine 6 milyon hibe

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart'ta görülmesinin ardından salgınla mücadelede sağlık ve ekonomi alanlarında gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. 

Ekonomik tedbirler kapsamında, salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek verilmesinin kararlaştırdığını aktaran Çiftçi, kar amacı güden veya gütmeyen kurum ve kuruluşların bu kapsamda hazırlanacak projelerini 4 Mayıs'a kadar OKA'ya sunabileceklerini bildirdi.

Çiftçi, toplam bütçesi 6 milyon lira olan programa başvuruların https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresindeki web sitesi üzerinden yapılabileceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 01.04.2020 19:07
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