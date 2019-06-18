OKA’dan 3 yeni hibe programı

Programların detaylarını duyurmak amacıyla yarın Çorum TSO toplantı salonunda saat 14.00’de bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

OKA’dan yapılan açıklamada, üç program amacı hakkında şu bilgiler verildi:

“TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI YATIRIMLARI”

“TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Programın öncelikleri ise TR83 Bölgesinde turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve alternatif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi; Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 21 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan turizme destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olacaktır.”

“KIRSAL KALKINMA VE TARIMDA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI”

“Bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir. Program ile tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılması amaçlanmaktadır. Programın önceliği ise bölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması olarak belirlenmiştir. Bölgemizde faaliyet gösteren organize sanayi bölge müdürlükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 7 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan kırsal kalkınma destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır.”

“MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI”

“TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır. Programın öncelikleri; Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması, İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, halk eğitim merkezleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 6 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan meslkei ve teknik eğitimin geliştirilmesi destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır.

Her üç programımız için de Kalkınma Ajansları Yönetim Sistem (KAYS)üzerinden son başvuru tarihi 09.09.2019 Pazartesi saat: 23:59’dur.” (Haber Merkezi)