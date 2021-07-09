OKA, firmaların kaynak ve enerji verimliliğini değerlendirmeye aldı

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bu illerden seçilecek firmalar için kaynak/enerji verimliliği raporları hazırlatacak. Söz konusu raporlar, saha ziyaretleri ve ölçümler neticesinde enerjinin yoğun kullanıldığı ve verimlilik çalışmalarına müsait noktaların belirlenmesi neticesinde ortaya çıkacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki 26 kalkınma ajansının bölgelerinde ele alacakları ana temayı “Kaynak Verimliliği” olarak belirledi.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) da, bu alanda, bölge gelişim planında kümelenme, çevreye duyarlı üretim ve enerji verimliliği gibi temel hususları dikkate alarak, verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine ve endüstride dönüşümün sağlanmasına katkı vermeyi hedef olarak gündemine aldı. Belirlenen hedeflere ulaşmak üzere, Ajansın 2021 yılı çalışma programında kaynak verimliliğine yönelik farkındalık eğitimleri ile kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerine, eylem raporu hazırlanması ve örnek firma uygulaması yapılması faaliyetlerine yer verildi.

Bu amaçla yürütülecek çalışmalardan biri, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden seçilecek firmalar için Kaynak/Enerji Verimliliği etüt raporlarının hazırlatılması olarak belirlendi. Söz konusu raporlar, saha ziyaretleri ve ölçümler neticesinde enerjinin yoğun kullanıldığı ve verimlilik çalışmalarına müsait noktaların belirlenmesi neticesinde ortaya çıkacak. Raporlar, kaynak/enerji verimliliği çalışmalarına ışık tutacak, daha verimli bir üretim ortamı oluşturmak için gereken altyapı yatırımları ile operasyonel değişiklikleri içerecek. Firmaların bu alanda bir yatırım ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yatırımın maliyeti, geri dönüş süresi gibi hususlara yer verilecek.

Ajans tarafından ücretsiz olarak yürütülmesi planlanan bu hizmet kapsamında, Kaynak/Enerji Verimliliği etüdü yapılacak firmaların belirlenmesi için 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurular alınacak.

Başvurular https://www.oka.org.tr/duyuru/ucretsiz-kaynak-enerji-verimliligi-etudu-calismasi bağlantısında paylaşılan Kaynak/Enerji Verimliliği Potansiyel Tespiti Ön Formunun doldurulması ve Ajansın illerdeki Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi ile tamamlanacak. Ön potansiyel formlar arasından seçilecek olan 2 adet başvuru kapsamında Ajans, kaynak/enerji verimliliği etüt raporunu hazırlatacak. (Haber Merkezi)

