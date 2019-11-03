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“Oğuzlar’da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar’ın değişimi ve dönüşümü adına tarihi bir gün yaşandığını bildirdi.

“Oğuzlar’da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar’ın değişimi ve dönüşümü adına tarihi bir gün yaşandığını bildirdi.

03 Kasım 2019 Pazar 21:58
“Oğuzlar’da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor”

Oğuzlar için gerçekleştirilen projelerin, çalışmaların ve etkinliklerin hep ilgiyle karşılandığını belirten Yıldırım, “Böylesine önemli bir günde bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün yapılan bu açılışın hepimize büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. İlçemize yeni bir vizyonla sürekli gelişme kazandırmaya çalışıyoruz. Elimizdeki kaynakları, kısıtlı imkânları en etkin, en verimli ve en ekonomik şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Kendisi küçük ama her alanda gelişime, büyümeye açık olan ama bir türlü potansiyelini ortaya çıkaramayan Oğuzlar’da gönül belediyeciliği ile kısa sürede çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu dönüşümün en büyük eserlerinden birisi de bugün sizlerin şahitliğinde hizmete geçecek olan doğalgazımızdır. İlçeme hizmet için yürüdüğüm gönül belediyeciliği yolunda başta 31 Mart yerel seçimlerinde bana inançlarını sandığa yansıtarak yanımda olan hemşerilerim olmak üzere, böyle bir hayali gerçekleştiren Sayın Bakanımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum.

Yaptığımız hizmetlerde her daim ilçemde benimle birlikte gece-gündüz demeden çalışan AK Parti İlçe Başkanım Sayın Mehmet Ali Ekmekçi, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarım, Belediye Meclis Üyelerime de desteklerinden, yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu güzel ve anlamlı bir günde sizlere hitap etmek, gerçekten benim için büyük bir ayrıcalık, tekrardan çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.” (Yusuf ÇINAR)

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