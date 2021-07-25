Oğuz Leblebicioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.30’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybeden, Çorum’un efsane öğretmenlerinden ve müzik üstatlarından merhum Sadi Leblebicioğlu’nun oğlu, merhum Nevzat Leblebicioğlu ve merhum Nejat Leblebicioğlu’nun kardeşleri, Sevgi Talu ve Enver Leblebicioğlu’nun ağabeyleri, Oktay Leblebicioğlu ve Olcay Velidedeoğlu’nun babası Oğuz Leblebicioğlu’nun cenazesi Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

Oğuz Leblebicioğlu Ulucami’de ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

