“Öğretmenlik, öğrenen ve öğreten bir meslek”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Doğan, şunları kaydetti:

“Öğretmenlik mesleğini diğer birçok meslekten ayıran en önemli özellik, malzemesi ve meyvesinin insan olmasıdır. İnsanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey, eğitim ve kültürdür. Öğretmen ömür boyu öğrenen ve öğreten insan olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Türkiye bugün büyük ve güçlü bir devlet haline gelmişse, bu Türk öğretmeninin eseridir. Öğretmenlerimiz Türkiye’nin nesillerini, kuşaklarını yetiştirmeye devam edecektir. Türk’ün tarihi böylece bu genç kuşakların omuzlarında, zihinlerinde ve gönüllerinde sonsuza kadar taşınacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında büyük özveri ve fedakarlık örneği göstererek bizleri yetiştiren, ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimiz sevgi ve saygının en büyüğüne layıktırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, en zor şartlarda bile bu kutsal görevlerini layıkıyla yerine getiren ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren cefakar, vefakar değerli öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.” (Haber Merkezi)