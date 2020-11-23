“Öğretmenlerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunmalı”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin gününü kutlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, 700 bin öğretmenin atama beklediğini ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da kadrolu atama yapmak yerine tüm il ve ilçelerde öğretmen ihtiyacını sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim, okulların açılmasındaki belirsizlik, virüse karşı mücadele gibi birçok sorun yaşayan öğretmenlerin, diğer yandan da atama sorunları, maddi imkansızlık, eğitim sisteminin getirdiği sorunlarla mücadele ettiğini dile getiren Tahtasız, son 18 yılda 7 milli eğitim bakanı değiştiğini ve her gelen bakanın kendi sistemini uygulayarak eğitimi içinden çıkılmaz bir hale dönüştürdüklerini kaydetti.

“Öğretmenler gününe 700 bin atanamayan öğretmenle giriyoruz” diyen Tahtasız, “21. yüzyıl Türkiye'sinde, eğitimin son 18 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı değişmiş ve her bakan kendi eğitim sistemini uygulamaya koymuşken, eğitimin kalitesi de arzu edilen seviyede değildir ve unutulmamalıdır ki öğretmenlerin sorunu çözülmeden, eğitimin sorunları çözülemez. Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerin hak ettikleri değeri görmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözlerini hatırlatan Tahtasız, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı öğretmenlerin bir toplumun gelişmesinde ki önemine işaret etti.

Tahtasız, açıklamasına şöyle devam etti:

“Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi bir seçim vaadi olmaktan çıkmalı, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmelidir.

Öğretmenlerin özlük hakları, çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile güvence altına alınması gerekmektedir.

Hiçbir öğretmen ve yönetici üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. Okul yöneticilerin atamaları ideolojik yaklaşımlarla yapılmamalıdır.

Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.” (Haber Merkezi)