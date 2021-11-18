Öğretmenlerin ilginç anıları kitaplaştırıldı

Türkiye'de 7 bölgeden öğretmenlerin ilginç anılarının yer aldığı “Katre-i Hatıra” isimli kitap PDF olarak çıkarıldı.

Samsun Havza Bekdiğin Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Murat Aksoy öncülüğünde 7 bölgeden öğretmenlerin bulunduğu ekip, "Öğretmen Anıları-7" kitabını PDF olarak hazırladı.

Ülke genelinde farklı şehirlerden whatsapp grubunda bir araya gelerek öğretmen anıları kitabının 7’ncisini çıkaran öğretmenlerden meslektaşlarına, “24 Kasım Öğretmenler Günü” jesti yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Peker, öğretmen anıları kitabının Kasım ayında çıkan 7. serisini meslektaşlarına ithaf ettiklerini söyledi.

Kitabın hem matbu şekilde basıldığı hem de PDF olarak ücretsiz yayınlandığını belirten Ahmet Peker, “Ekibimizde 7 bölgeden de öğretmen var. Ekip olarak böyle bir eseri ortaya koyduk. Tüm meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

