Öğretmenlerden “çevrim içi” türkü dinletisi

Ebru yapma, mani derleme, halk oyunlarını tanıma, masal yazma, kukla yapımı, avatar yapıp türkü söyletme, yöresel yemek yapımı gibi birçok etkinliğin başarı ile planlandığı etkinlik kapsamında son olarak büyük bir katılımla çevrimiçi türkü dinletisi yapıldı.

Moderatörlüğünü Özlem Süer ve Alev Bıyıkoğlu Mumcu’nun yaptığı türkü dinletisine, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Ethem Kaya, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Buket Kümbül, Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ali Bıyık, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Demet Uysal ve Türkçe Öğretmeni Çiğdem Kocabıyık ile Mecitözü YİBO Sınıf Öğretmeni İbrahim Çelikcan türküleriyle renk kattı.

Türkülerini kendi çaldıkları saz, gitar ve klarnet eşliğinde seslendiren eğitimciler, herkese unutulmayacak hoş bir akşam yaşattılar.

Programa Çorum, Sivas, Manisa, Çanakkale, Muğla, Ordu ve Aydın illerinden proje ortakları, proje öğrencileri, veliler ve tüm türküseverler katıldılar.

(Haber Merkezi)

