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“Öğretmenler borçla mücadele etmektedir”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Öğretmenler Günü münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanın verilişinin de yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Güncel 24.11.2021, 18:55
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“Öğretmenler borçla mücadele etmektedir”

Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetiştiği eğitim sistemindeki sorunlar çözülmeden kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemeyeceğinin altını çizen Tokgöz, atanamayan öğretmenlere, öğretmen sorunlarına ve 19 yıl içerisinde sayısız değişikliğe uğrayarak deneme tahtasına dönüşen eğitim sistemine dikkat çekti.
Ulaş Tokgöz, bu değişiklikler ve okullardaki olumsuz koşullar nedeniyle öğrencilerin yeterli ve kaliteli bir eğitim alamazken, öğretmenlerin de maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.
CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği günün öğretmenlerimize ithaf edilmesi, öğretmenlerimize verilen büyük önemin göstergesidir. Eğitim, geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, hoşgörü ortamının yerleşmesi, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için eğitim, hayati bir öneme sahiptir. Öğretmenlerimizin ve eğitim sisteminin sorunları, bir kader değildir. 
Ancak bugün gelinen noktada, eğitim sistemindeki ‘sistemsizliğin’ yanı sıra, bunca soruna ve yaşadıkları zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için Anadolu'nun dört bir yanında heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz borçlarla mücadele etmektedir. Yaptıkları mesleğin saygınlığını yitirdiği kaygısının yanı sıra, geçim sıkıntısı kaynaklı psikolojik sorunlar yaşamakta ve gelecekten ümitlerini kesmektedir. 
Geleceğimizi yetiştiren öğretmenler, yoksulluk sınırının yarısından az maaş almaktadır ve ailelerinin ve kendilerinin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekmektedir. Öğretmenlerin ekonomik gelirlerinin yetersizliği, eğitimin niteliğini de düşürmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin özlük haklarında ve maaşlarında bir iyileştirmeye gidilmesi gerekmektedir.  Güçlü bir gelecek ve Türkiye’nin dünyada hak ettiği yere ulaşması için eğitim sisteminde yaşanan sorunları ve öğretmenlerin sorunlarını çözmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncülerle, cumhuriyetimizi koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmek mücadelesi veren, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, atanamayan öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmasını diliyorum.”
(Haber Merkezi)
 

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