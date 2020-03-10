“Öğretmenler borçla boğuşuyor”

Birleşik Kamu-İş’in ekonomik krizin öğretmen maaşlarına etkisini araştırdığını söyleyen Yaşar, araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama öğretmen maaşının 2016'da 3 bin 43 lirayken, aynı yıl ortalama dolar kurunun ise 3.23 lira olduğunu anımsatarak, “Aylık öğretmen maaşı 942 dolara denk geliyordu. Bu yıl ise öğretmen maaşı ek ders ile birlikte ortalama 5 bin 134 lira. 27 Şubat itibariyle dolar kuru 6.16 liraydı. Aylık öğretmen maaşının dolar olarak karşılığı ise 834 dolar. Arada 108 dolar fark bulunuyor. Araştırmaya göre euronun 2016 ortalaması 3.3 liraydı. Aylık öğretmen maaşı ise 922 Euro’ya denk geliyordu. Euro 27 Şubat itibariyle 6.75 lira. Aylık öğretmen maaşı 760 Euro yapıyor. Fark ise 162 Euro” ifadelerini kullandı.

2016 - 2020 yılları arasındaki maaş farkının 108 dolar olduğunu belirten Yaşar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’deki bir öğretmen son 5 yılda maaşından 108 dolar kaybetmiştir. ABD’deki bir öğretmene göre 108 dolar fakirleşmiştir. Yine aynı tarihler arasında 2016 yılında bir öğretmen maaşı 922 Euro’ya denk gelirken, 2020 yılında 760 Euro’ya denk gelmektedir. Yani bir bakıma Türkiye’de bir öğretmen AB üyesi bir ülkedeki öğretmene göre 162 Euro fakirleşmiştir. Öğretmenlerin alım gücü 17 yılda gerileyerek, 2002’de 16.87 adet çeyrek altın alan bir öğretmen 2020 yılında sadece 8.21 adet çeyrek altın alabilmektedir. Türkiye’de hâlihazırda görevde bulunan 950 bine yakın öğretmenin tamamı yoksulluk sınırı altında yaşamakta, öğretmenlerimizin yüzde 70’lik dilimi borçlar ile boğuşmaktadır.

Konfederasyonumuzun bu son araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı şubatta yüzde 2.2 artarak 2 bin 824 liraya yükselirken, aynı ailenin yoksulluk sınırı ise yüzde 0.4 artarak 9 bin 943 liraya çıkmıştır. Açlık sınırı yılın ilk iki ayında yüzde 4.3 artarken, son bir yıllık artış ise yüzde 13.3 olarak gerçekleşmiştir. Son bir yılda yoksulluk sınırı ise yüzde 13.2 oranında artmıştır.” (Haber Merkezi)