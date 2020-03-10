Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101063
ALTIN
328.370
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9519
EURO
6.9505

“Öğretmenler borçla boğuşuyor”

Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi İlhan Yaşar, Türkiye’de bir öğretmenin son 5 yılda 108 dolar, 162 Euro ve 8 çeyrek altın kaybettiğini belirterek, “950 bine yakın öğretmenin tamamını yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Araştırma öğretmenlerin yüzde 70’inin borçlar ile boğuştuklarını göstermiştir” dedi.

“Öğretmenler borçla boğuşuyor”

Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi İlhan Yaşar, Türkiye’de bir öğretmenin son 5 yılda 108 dolar, 162 Euro ve 8 çeyrek altın kaybettiğini belirterek, “950 bine yakın öğretmenin tamamını yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Araştırma öğretmenlerin yüzde 70’inin borçlar ile boğuştuklarını göstermiştir” dedi.

10 Mart 2020 Salı 20:13
“Öğretmenler borçla boğuşuyor”

Birleşik Kamu-İş’in ekonomik krizin öğretmen maaşlarına etkisini araştırdığını söyleyen Yaşar, araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama öğretmen maaşının 2016'da 3 bin 43 lirayken, aynı yıl ortalama dolar kurunun ise 3.23 lira olduğunu anımsatarak, “Aylık öğretmen maaşı 942 dolara denk geliyordu. Bu yıl ise öğretmen maaşı ek ders ile birlikte ortalama 5 bin 134 lira. 27 Şubat itibariyle dolar kuru 6.16 liraydı. Aylık öğretmen maaşının dolar olarak karşılığı ise 834 dolar. Arada 108 dolar fark bulunuyor. Araştırmaya göre euronun 2016 ortalaması 3.3 liraydı. Aylık öğretmen maaşı ise 922 Euro’ya denk geliyordu. Euro 27 Şubat itibariyle 6.75 lira. Aylık öğretmen maaşı 760 Euro yapıyor. Fark ise 162 Euro” ifadelerini kullandı.

2016 - 2020 yılları arasındaki maaş farkının 108 dolar olduğunu belirten Yaşar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’deki bir öğretmen son 5 yılda maaşından 108 dolar kaybetmiştir. ABD’deki bir öğretmene göre 108 dolar fakirleşmiştir. Yine aynı tarihler arasında 2016 yılında bir öğretmen maaşı 922 Euro’ya denk gelirken, 2020 yılında 760 Euro’ya denk gelmektedir. Yani bir bakıma Türkiye’de bir öğretmen AB üyesi bir ülkedeki öğretmene göre 162 Euro fakirleşmiştir. Öğretmenlerin alım gücü 17 yılda gerileyerek, 2002’de 16.87 adet çeyrek altın alan bir öğretmen 2020 yılında sadece 8.21 adet çeyrek altın alabilmektedir. Türkiye’de hâlihazırda görevde bulunan 950 bine yakın öğretmenin tamamı yoksulluk sınırı altında yaşamakta, öğretmenlerimizin yüzde 70’lik dilimi borçlar ile boğuşmaktadır.

Konfederasyonumuzun bu son araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı şubatta yüzde 2.2 artarak 2 bin 824 liraya yükselirken, aynı ailenin yoksulluk sınırı ise yüzde 0.4 artarak 9 bin 943 liraya çıkmıştır. Açlık sınırı yılın ilk iki ayında yüzde 4.3 artarken, son bir yıllık artış ise yüzde 13.3 olarak gerçekleşmiştir. Son bir yılda yoksulluk sınırı ise yüzde 13.2 oranında artmıştır.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim