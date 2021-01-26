Öğretmenevleri ele alındı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Şube Müdürü Arslan Arslan ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulu müdür ile müdür yardımcılarının katılımıyla 2020 yılı Öğretmenevlerinin Performans Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilimizdeki tüm öğretmenevlerinin 2020 yılı faaliyetleri ayrı ayrı ele alındı. MEBBİS Öğretmenevleri faaliyet modülü uygulama talimatında yer alan bilgilerin hassasiyetle uygulanması, gözden geçirilmesi ve oluşan hataların düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda bilgilendirmelerde bulunulan toplantının ardından Öğretmenevi ve ASO Müdür yardımcılarına eğitim öğretim yılı ve pandemi döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde yaptıkları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı Yakup Sarı tarafından belge verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenevi müdür ve müdür yardımcılarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)