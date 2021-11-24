“Öğretmen, bilgi, çağdaşlık, sevgi, barış ve aydınlanmanın öncüsü”

TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlikğin, emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu vurguladılar.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal yayınladıkları bir mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladılar.

Öğretmenlerin, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olarak toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olduklarını söyleyen Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarında ayrıca, şunları kaydettiler:

“Dünyanın en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Sorumluluğu diğer mesleklerle kıyaslanamayan, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını, donanımlı bir neslin oluşmasının temeli olan öğretmenlerimize, gösterdikleri fedakârlıklar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” (Haber Merkezi)

