Öğrencilerin fotoğrafı paylaşılamaz

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 2099889 sayılı yazılarıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onaylarının alınmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017-12 nolu genelge ile öğrencilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtların İnternet'te veya farklı dijital yada basılı ortamda hukuka aykırı bir şekilde paylaşılmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 20/11/1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa aykırı olduğu hatırlatılarak yasal işlem yapılmasını ilgililere bildirilmesine rağmen kurumlar bildiğini okumaya devam ediyordu. Fakat bu genelgeye ve genelgede zikredilen mevzuata rağmen Milli Eğitim Bakanlığı kendi resmi internet sitesinde bizzat bakan tarafından yapılan gezilerde öğrencilerle çekilmiş fotoğraf ve videolar yayımlanmaktaydı.

Milli Eğitim Bakanlığı en sonunda bu durumun farkına vararak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 2099889 sayılı yazılarıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onaylarının alınmasını istedi.

(Haber Merkezi)