“Öğrencilerin bütün müfredattan sorumlu tutulması doğru değil”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kovid-19 salgının eğitimi ve günlük yaşamı doğrudan etkilediği bir dönemde, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklikte bulunmadığını, öğrencilerin bütün müfredattan sorumlu olacağını duyurarak bir skandala daha imza attığını kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Pandemi nedeniyle hayata geçirilen uzaktan eğitim uygulaması ve canlı derslerde, öğrencilere örgün eğitimde uygulanan müfredatın aynısı verilmiştir. Müfredatta uzaktan eğitime uygun bir seyreltme ve azaltma yapılmadığı gibi, çok sayıda öğrencinin uzaktan eğitime erişimde ciddi sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Eğitimde uzun yıllardır var olan eşitsizlikler geçtiğimiz süreç içinde daha da derinleşmiştir. Özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan düşük gelirli aileler, tarım işçisi çocuklar, anadili farklı olan çocuklar, engelli çocuklar ve diğer dezavantajlı gruplar uzaktan eğitime büyük ölçüde ulaşamamış, MEB gerekli adımları atmadığı için fiili olarak sistemin dışına itilmişlerdir.

Öğrencilerin uzaktan eğitime erişimde çok ciddi sorunlar yaşadığı bilinmesine rağmen, hiçbir şey olmamış gibi davranmak mümkün değildir. Yüz yüze eğitimle kıyaslanamayacak kadar dar ve sınırlı olanaklarla yapılan uzaktan eğitimde ve canlı derslerde, bilgisayarı, interneti ve hatta televizyonu olmadığı için derslere katılamayan öğrencileri yok sayarak öğrencileri bütün müfredattan sorumlu tutmak tam bir sorumsuzluktur.

Uzaktan eğitim koşullarında müfredat ve ders içerikleri tüm farklılıklar dikkate alınarak yeniden oluşturulmalıdır. Eğitime erişemeyen öğrencilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınmalı, bu öğrencilere yönelik özel çalışmalar yapılmalı, ders içerikleri ve kullanılacak materyaller yeniden düzenlenmelidir. Öğrencilerin sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacakları bütün bu adımlar atıldıktan sonra belirlenmelidir.” (Haber Merkezi)