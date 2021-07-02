“Öğrencilerimizin cıvıltıları ile birarada olmayı umut ediyoruz”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle küresel alanda yaşanan değişimler sebebiyle okullarda zaman zaman yüz yüze, zaman zaman uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam edildiğini hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Kodek, yeni eğitim yılında öğrencilerin cıvıltıları ile yüzyüze birarada olmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni bir sürece girdiğimiz salgın hastalıkla mücadele döneminde çalışmalarının seyrini günlük hayatın gerektirdiği kurallara entegre ettiklerini, öğretmenlere yönelik çevrimiçi eğitimler, bilimsel söyleyişiler ve birçok alanda mesleki gelişim seminerleri verdiklerini anlatan Kodek, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Bilindiği gibi eğitimin üç saç ayağı olan öğrenci, aile ve okulun uyumu çocuklarımızın başarısında oldukça önem arz etmekte. Bu zincirin ayrılmaz bir parçası olan kıymetli velilerimiz, uzaktan eğitim sürecinde bizlerin en büyük destekçisi oldunuz. Çocuklarımızın uzaktan eğitime kazandırılmalarında önemli bir geri dönüş sağlayarak bizlere destek olan değerli velilerimize teşekkürlerimi sunuyor, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde aynı sabır ve kararlılıkla desteklerinizi bekliyorum.

5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Akademik, Sosyal-Duygusal, Fiziksel Gelişim ve Özel eğitim alanı olmak üzere dört ana tema alanında uygulanacak olan 'Telafide Ben de Varım' programı tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hizmetinde olacak olup, herkesin ihtiyaç duyduğu alana uygun bir faaliyete katılmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin cıvıltıları içerisinde yine bir arada olacağımız sağlıklı günlerde buluşmak üzere; tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmelerini diliyorum”

(Haber Merkezi)

