“Öğrencilerimizi uluslararası platformlarda buluşturacağız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TRT Haber’in “Öğrenci İşleri” programına konuk olarak Hitit Üniversitesi ve Çorum hakkında bilgiler verdi.

TRT Haber’de yayınlanan “Öğrenci İşleri” programına konuk olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, Ali Burak Biber’in anlatımıyla izleyicilerle buluşan “Öğrenci İşleri” programında Hitit Üniversitesi'nin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu vurgulayarak “En Özel Devlet Üniversitesi olarak sektörle üniversiteyi, üniversiteyi öğrencilerle, öğrencilerimizi de uluslararası platformlarda buluşturularak çok etkin bir atmosfer oluşturacağız” dedi.

Hitit Üniversitesi'nin 15 yaşında genç ve dinamik bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Tıp Fakültemiz var. Mühendisliğimiz çok eski. İlahiyat Fakültemiz Türkiye’de çok önemli bir konumda. Spor Fakültemizde şampiyon öğrencilerimiz var. Lisans, önlisans ve lisansüstü programlarıyla güzel bir Anadolu şehrinde maliyeti, ulaşımı ve kapasitesi itibariyle tam öğrenci için uygun bir ortamda çok güzel gelişimi sağlamakta olan üniversitemizden bahsediyoruz” diye açıklamalarda bulundu.

“MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ

BAĞLAMINDA 2020’DE İHTİSASLAŞTIK”

Hitit Üniversitesi’nin 2020 yılında “Makine ve İmalat Teknolojileri” bağlamında ihtisaslaştığının altını çizen Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“2020 yılında Makine ve imalat teknolojileri bağlamında ihtisaslaştık. Şuana kadar 15 ihtisas üniversitesi var bu şekilde ama makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite biziz. Öncelikle üç sektörü seçtik. Bunlardan bir tanesi sağlık teknolojileri. Özellikle Kovid ve benzeri hastalıklardan anladık ki yerli ve milli üretim çok önemli. Sağlık alanındaki temel eğitim tamam ama sektöre dönük olarak üretim kısmı ne olacak? Bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Uluslararasılaşma kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Şu anda uluslararasılaşma ile ilgili de ciddi çalışmalarımız var. Erasmus+ kapsamında atılım yapmak üzereyiz. Bu noktada Europass dediğimiz Avrupa’da da kabul edilebilen özgeçmişlerin oluşması için Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir yığın faaliyetler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, üniversitemiz bünyesinde yeni ofislerin de kurulduğuna işaret ederek “Uluslararası Ofis, Kariyer ve Mezunalar Ofisi, Proje Ofisimiz ve diğer alanlarda geliştirdiğimiz toplam 8 ofis kurduk. En Özel Devlet Üniversitesi olarak sektörle üniversiteyi, üniversiteyi öğrencilerle, öğrencilerimizi de uluslararası platformlarda buluşturularak çok etkin bir atmosfer oluşturacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)