Öğrencileri için dua ediyor

Cemil Sözen, sosyal medya hesabından, eski öğrencileriyle fotoğraflarını paylaşırken, “Lütfen kendinize her zamankinden fazla dikkat edin. Hem aileleriniz, hem de bizler için çok önemlisiniz” diye seslendi.
(Haber Merkezi)
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun emekli öğretim görevlilerinden Cemil Sözen, başta öğrencileri olmak üzere, tüm sağlık çalışanları için dua ettiğini ve fedakârlıklarını takdirle karşıladığını bildirdi.
Cemil Sözen, sosyal medya hesabından, eski öğrencileriyle fotoğraflarını paylaşırken, “Lütfen kendinize her zamankinden fazla dikkat edin. Hem aileleriniz, hem de bizler için çok önemlisiniz” diye seslendi.
(Haber Merkezi)