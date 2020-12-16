Öğrencilere online meslek tanıtımı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKU) İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi yetkililerinin katılımıyla Kasım ayında yapılan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Kurulu toplantısında alınan kararların uygulanmaya başladı.

Covid-19 pandemi sürecinde online olarak gerçekleştirilen kararlar doğrultusunda iş ve meslek danışmanları Fatma Özgenç İnce ve Elif Erdemirci tarafından öğrencilerin parlak bir gelecek için doğru mesleği seçmelerine yardımcı olmak, meslek seçme aşamasında olan gençlerin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak ve kariyer planlarına destek olmak amacıyla bilgilendirme yapıldı. (Haber Merkezi)