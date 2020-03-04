Öğrencilere meslek tanıtımı

Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden talebi nedeniyle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 12. Sınıf öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi. Rehber Öğretmeni Ömer Çatar ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Mahmure Şenöz rehberliğinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gökden Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bolat ve Arş. Gör. Emel Okur Fatih tarafından bölüme ilişkin bilgilendirme yapıldı.(Haber Merkezi)