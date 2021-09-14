Öğrencilere “Dedem Mehmet Akif” kitabı
İlköğretim Haftası kutlama programına ev sahipliği yapan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda öğrencilere Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un torunları Selam Argon ve Ferda Argon’un Fatih Bayhan’a anlattıkları “Zorluklarla Geçen Bir Ömrün Saklı Kalmış Hikâyesi: Dedem Mehmet Akif” kitabı hediye edildi.
Güncel 14.09.2021, 18:18
4
Öğrenciler, kitaplarını Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve diğer protokol üyelerinin ellerinden aldılar.
(Taner ŞİMŞEK)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu