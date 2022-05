Öğrenciler ve veliler LGS haftasında neler yapmalı?

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 5 Haziran’ı bekliyor. Öğrencilerin derslerine düzenli ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması kadar bu emekleri sınava doğru bir şekilde yansıtması da önem taşıyor.

Çorum 5 Yıldız Kurs Merkezi Kurucusu Hayrullah Layık, sınav öncesi ve sınav sırasında öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutacak önerilerde bulundu.

Layık, Öğrencilerimiz, 1 yıl boyunca olağanüstü emek verdiler şimdi bu emeklerinin karşılığını alma vakti geldi, son 1 hafta öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken temel iki husus var, birincisi kaygı kontrolü, ikincisi fiziksel iyi olma hali. Elbette bu süreçte kaygı ve endişenin olması çok normal, hatta bir miktar kaygının olması öğrenciye fayda da sağlar; ancak hafta boyunca sınavı düşünüp endişe etmek motivasyonunuzu düşür. Endişelerinizi hafifletmek için belli periyotlarla nefes egzersizleri yapabilirsiniz, diyerek gençler için altın değerinde olan önerilerini şu şeklide devam ettirdi:

Ayrıca son hafta artık MEB’in dağıttığı ve çok özel sorulardan oluşan “beceri temelli soruları” çözmeniz, akabinde yapamadığınız soruları mutlaka öğretmenlerinizle paylaşmanız gerekir, aksi halde yapamadığınız her soru ayağınıza takılacaktır.

Bu hafta düzenli olarak LGS saatinde (9.30) düzenli deneme çözmeniz size olumlu katkı sağlayacaktır. Aynı saatte olmasını özellikle dikkat edin, zira vücudunuzun biyolojik olarak bu saate alışması sizi sınav günü rahatlatacaktır.

Bu hafta itibariyle ağır spor etkinliklerinden ve sizi fiziksel olarak yoracak etkinliklerden uzaklaşın, her gün sınavdan 2 saat önce kalkıp mutlaka kahvaltınızı yapın, sınav günü de kahvaltısız kesinlikle evden çıkmayın aksi halde stres altında olan mideniz size zarar verecektir.

Sevgili gençler, bu zamana kadar onlarca sınava girdiniz ki deneme sınavları genel itibariyle zor ve bazı belirsiz ifadeler vardı, şunu aklınızdan çıkarmayın LGS bu vakte kadar girdiğiniz tüm deneme sınavlarından çok daha açık ve anlaşılır olacak. Bildiğiniz üzere LGS iki oturumdan oluşmakta ve oturum arasında 45 dakikalık uzun bir ara var, bu arada soruları arkadaşlarınızla tartışmanız diğer oturumunuza aklınızda soru işaretleriyle girmenize sebep olacaktır. Mümkünse bu 45 dakikalık arada birbirinizle sınav odaklı konuşmayın.

“AİLE TUTUMU ÖNEMLİ”

Hayrullah Layık, sınav sürecinde ailelerin de ciddi bir hazırlık sürecinde girdiğini belirtti. Bu zorlu süreçte aileler çocukları için her türlü fedakarlığa katlandığını bizzat gördüm, sınav haftasında öğrencilere “ders çalış, sınava az kaldı, son bir kere daha tekrar et…” tarzında ifadeleri kullanmayın, maalesef bu ifadeler baskı altında olan öğrenciyi daha fazla yıpratacaktır. Elbette ebeveynlerin de endişe etmesi çok normal, ancak bu endişeyi direkt öğrenciye söylemek yerine öğretmenlerinden destek alın. Onu motive edecek sözler sarf edin, sınavın dünyanın sonu olmadığını, sınav sonucuna göre onu değerlendirmeyeceğinizi net olarak aktarın. Uyku ve kahvaltı rutini sıkı takip edin, diyerek sözlerine son verdi.

(Haber Merkezi)