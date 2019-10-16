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Öğrenciler, görme engellilerle empati yaptı

Platin Sağlık Koleji ve Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü kapsamlında farkındalık semineri yapıldı.

Öğrenciler, görme engellilerle empati yaptı

Platin Sağlık Koleji ve Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü kapsamlında farkındalık semineri yapıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:20
Öğrenciler, görme engellilerle empati yaptı

Dernek Yöneticilerinden Sosyal işlerinden sorumlu Cuma Aykaç ve Koordinatör Fazlı Koçak’ın n katıldığı seminerde öğrencilere Brail Alfabesi’nden ve görme engellilerin maruz kaldıkları olumsuzluklardan bahsedildiği seminerde Cuma Aykaç, bu tür çalışmaların tüm eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tekrarlanması gerektiğini dile getirdi.

Koordinatör Fazlı Koçak ise bu tür etkinliklerin yerel basın sayesinde topluma ulaştırıldığını ve toplumda bakış açısının değiştiğini anlattı. (Haber Merkezi)

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