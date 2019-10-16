Öğrenciler, görme engellilerle empati yaptı

Dernek Yöneticilerinden Sosyal işlerinden sorumlu Cuma Aykaç ve Koordinatör Fazlı Koçak’ın n katıldığı seminerde öğrencilere Brail Alfabesi’nden ve görme engellilerin maruz kaldıkları olumsuzluklardan bahsedildiği seminerde Cuma Aykaç, bu tür çalışmaların tüm eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tekrarlanması gerektiğini dile getirdi.

Koordinatör Fazlı Koçak ise bu tür etkinliklerin yerel basın sayesinde topluma ulaştırıldığını ve toplumda bakış açısının değiştiğini anlattı. (Haber Merkezi)