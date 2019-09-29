Öğrenciler Dil Bayramı’nı kutladı

Tören okul müdürü Mustafa Üzel’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 12 Temmuz 1932’ de Türk Dil Kurumu’ nu (TDK) bir dernek olarak kurduğunu ve Dil Devrimi’ ni başlattığını belirten Uzel, TDK’nın, Atatürk’ ün öncülüğünde ilk Türk Dil Kurultayı’ nı 26 Eylül 1932’ de Dolmabahçe Sarayı’ nda topladığını, bilim ve sanat insanlarının yanı sıra yurdun her yerinden, her inanç ve kökenden yurttaşların da katıldığı kurultayda 26 Eylül’ün, “Dil Bayramı” olarak kabul edildiğini ifade etti.

Toplulukları millet yapan bağların en güçlüsü olan dil birliğinin sahip çıkılması gereken bağların başında geldiğini belirten Uzel, Türkçenin gücüne ve olanaklarına güvenmeyen; bilimsel verileri ve bilimcileri dışlayan uygulamaların hala sürdüğünü vurguladı.

Uzel, “Şunu unutmamalıyız ki; öncelikle ortak iletişim aracımız Türkçemizdir” dedi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, şiirlerin okunması ve veciz sözlerin ardından program sona erdi.(Haber Merkezi)