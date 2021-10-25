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Öğrenci servislerinde emniyet kemeri denetimi

Çorum Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilerin okul servisiyle seyahatleri sırasında emniyet kemeri kullanmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında 280 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

Güncel 25.10.2021, 19:43
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Öğrenci servislerinde emniyet kemeri denetimi

“Biz emniyet kemeri takıyoruz, ya siz?” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, çevik kuvvet, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar gibi birimlerden polis ekipleriyle Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda denetim yaptı.
Öğrencilere trafik bilinci aşılamak amacıyla polis düdüğü hediye eden Demir, emniyet kemerinin nasıl takıldığı ve ne işe yaradığını uygulamalı olarak anlattı.
Demir, gazetecilere, polisin sorumluluk bölgesindeki 225 okula bağlı 458 öğrenci servisinde öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eş zamanlı uygulama yaptıklarını söyledi.
Kaza anında kişiyi koruyacak tek tedbirinin emniyet kemeri kullanımı olduğuna dikkati çeken Demir, “Çocuklarımızın güvenli şekilde seyahat etmesi için Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda bütün personelle sahaya inmiş bulunmaktayız. İlk defa Çorum'da tüm birimlerle aynı anda sahaya indik. Amacımız öğrencilerin emniyet kemeri kullanımını alışkanlık haline getirmelerini sağlamak” dedi.
Kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla aldıkları tedbirlerin sonuç verdiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
“Aldığımız tedbirler sayesinde il merkezinde meydana gelen ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 53 gibi büyük bir düşüş meydana geldi. Bu gibi etkinliklerin faydasını görüyoruz. Çocuklarımızı temelden yetiştirmek maksadıyla Trafik Dedektifi Projesi kapsamında sınıflarda eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca servislere bindiklerinde çocuklarımıza emniyet kemeri takma alışkanlığı aşılamaya çalışıyoruz.” (AA)
 

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