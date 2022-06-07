Oğlu, Abdurrahim Karakoç’u anlatacak

2022 yılının Çorum için kültürel etkinlik yılı olacağını söyleyen ve ilimizde kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Yılbaşından bugüne kadar düzenlediğimiz onlarca konferans, söyleşi, tanıtım etkinlikleri, çocuk eğlenceleri ve yaz konserleri hemşehrilerimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Haziran ayında da kültür, sanat ajandamızda yer alan dolu dolu etkinliklerle birlikte olmaya devam ediyoruz” dedi.

Sevilen türkülerin başında gelen “Mihriban” türküsünün de yazarı olan Abdurrahim Karakoç’un bu milletin bağrında taht kurmuş bir şair olduğunu ifade eden Candan, “Lambadaki alevi üşütecek kadar kalemi kuvvetli olan Ünlü Şairimiz Abdurrahim Karakoç’u, şairimizin oğlu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç’tan dinleyeceğiz. Bugün saat 14.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda verilecek olan konferansa tüm Çorumlular davetlidir” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

