ODAK2023’e yoğun tanıtım

Türk gençlerinde okuma ve anlama hızının geliştirilmesi ve zaman tasarrufu sağlarken okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik anlayarak hızlı okuma yazılımı olan ODAK2023’ü hizmete sunduklarını hatırlatan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türk gençliğinin başarısı içi ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından gençlerin eğitimlerini desteklemeye yönelik çıkarılan anlayarak hızlı okuma yazılımı olan ODAK2023’ün hızlı okuma ve anlama tekniklerini en kısa zamanda öğreten bir eğitim materyali olduğunu söyleyen Tosik, isteyen gençlerin bu yazılımı il ve ilçe ocaklarından temin edebileceğini hatırlattı.

Öte yandan Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere İl ve İlçe Ocak yöneticileri tarafından ODAK2023’ün tanıtımı kapsamında çeşitli ziyaretler yapıldı.

Başkan Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın ve ilçe kaymakamları, başta olmak üzere çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşu ziyaret eden Ülkü Ocakları yetkilileri hem ODAK2023’ü tanıttı hem de diğer çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

