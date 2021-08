Odabaş: “Tedbir alınmazsa Türk arıcılığında fetret devri başlıyor”

Küresel iklim değişiklikleri ile ilgili bir açıklama yapan Odabaş, “Küresel ısınma sonucunda oluşan kuraklık, doğrudan flora dokusuna olumsuz yansıdığından bal verimi düşmüştür. Bu durumda yeterli bal stoklamasına ulaşamayan arıların harici besleme ile kışı atlatması sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. Beklenen rekoltenin en az yüzde 50 ila yüzde 80 altında ürün elde eden arıcı bu şartlarda arılarının kışı atlatmasını hangi bütçeyle sağlayacaktır? Küresel ısınma ve kuraklığın en ağır olumsuz yansıması arı ve arıcılık üzerinde olmuştur. Bu da ilerde beklenen zincirleme olumsuzlukların ilk halkasıdır. Her yıl yaşanan ülke çapındaki yüz binlerle ifade edilen koloni kayıplarının bu yıl katlanarak artması güçlü ihtimal olarak görülmektedir. Tehlikeyi önceden görüp sektörün paydaşlarının ortak akıl ile çıkış yollarını bulması zarureti vardır” dedi.

“Akdeniz ve Ege kıyılarında meydana gelen yangından arıcılarımız ciddi şekilde etkilenmiştir” diyen Erdal Odabaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Çam balı üretiminin %90’nının gerçekleştiği bu bölgeler tamamen kül olmuş durumda. Marmaris ve köyceğiz bölgesinde zarar görmeyen arıcı kalmadı. Şu an net rakamlar elimizde olmamakla birlikte binlerce koloni arının yanarak yok olduğu da maalesef acı gerçeğimizdir. Müessif yangınla hem arılarımız hem de bal kaynaklarımız yanarak yok olmuştur. Yaşanan afet ve felaketlerin hayatın diğer alanlarında olduğu gibi arıcılığa da ciddi zararları olmuştur. Küresel ısınma, kuraklık, yangın felaketi ile çok yönlü darbeler alan Türk arıcılığı, hamiyet sahiplerinin bir an önce harekete geçerek konuyu masaya yatırmasını beklemektedir”

(Hatice Asuman ATEŞ)