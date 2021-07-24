“Objektif yayıncılık, yanlış yönlendirmeleri önlüyor”

Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında şu ifadeleri kullandılar:

“Çağdaş ve demokratik hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanı sıra kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçmektedir. Basın mensupları, mesleklerinin zor şartlarına rağmen, halkın haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına büyük fedakârlıklar göstererek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırışının 113.Yıl dönümünde ulusal ve yerel basınımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.” (Haber Merkezi)

