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Nütrisyon eğitim programı düzenlendi

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Birimi'nin organizasyonu ile T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Ar-Ge Birimi Sorumlusu Kurs Koordinatörü Esin Eser ve Program Sorumlusu Sevgi Özbilginli tarafından yürütülen, Nutrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 08 Temmuz- 05 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Sertifikalı Eğitim Programı'nda başarılı olan kursiyerlere katılım belgeleri verilmek üzere Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Hastane Yönetimi'nin katılımları ile gerçekleştirildi.(Haber Merkezi)

Nütrisyon eğitim programı düzenlendi

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Birimi'nin organizasyonu ile T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Ar-Ge Birimi Sorumlusu Kurs Koordinatörü Esin Eser ve Program Sorumlusu Sevgi Özbilginli tarafından yürütülen, Nutrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 08 Temmuz- 05 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Sertifikalı Eğitim Programı'nda başarılı olan kursiyerlere katılım belgeleri verilmek üzere Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Hastane Yönetimi'nin katılımları ile gerçekleştirildi.(Haber Merkezi)

16 Ağustos 2019 Cuma 00:55
Nütrisyon eğitim programı düzenlendi
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