Nurettin Kabalak babasını kaybetti
Çorumspor’un eski kalecilerinden ve antrenörlerinden, 3.Lig ekibi Esenler Erokspor’un kaleci antrenörü Nurettin Kabalak’ın babası Memduh Kabalak (85) vefat etti.
Güncel 26.12.2020, 15:07
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Ziyaret için gittiği Tokat’ta rahatsızlanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Memduh Kabalak, Cuma’yı Cumartesiye bağlayan gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Emine Kabalak’ın eşi, İsmail ve Nurettin Kabalak ile Gülay Atasoy’un babaları Memduh Kabalak’ın cenazesi bugün Tokat’tan Çorum’a getirildi ve öğleyin Çiftlik Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Spor Servisi)
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