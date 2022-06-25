Nurettin Çek vefat etti

Merhum Bekir ve Nafiye Çek’in oğlu, Leyla Uslu, Necla Yolyapar, Osman Çek, (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden emekli) Alaattin Çek, Nuran Taşgedik ve Nurcan Hoşbaş’ın ağabeyi, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden emekli Nilgün Uslu’nun dayısı, Belediye Jeoloji Mühendisi İhsan Çek’in ise amcası olan Nurettin Çek öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Nurettin Çek’in cenazesi İstanbul’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

